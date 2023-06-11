Бомбардир-рекордсмен Холанд высказался о победе "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд прокомментировал победу над "Интером" в финальном матче Лиги чемпионов.

Норвежец признался, что даже не мечтал выиграть самый престижный еврокубок в 22-летнем возрасте. В то же время он отметил, что в следующем сезоне хочет вместе с командой повторить этот успех.

"Невероятные ощущения! Даже в своих самых смелых мечтах я не мог себе представить, что выиграю этот турнир в 22 года. Это доказывает, что все возможно для парня из маленького норвежского городка. Думаю, что через несколько дней, когда эмоции улягутся, я снова захочу выиграть этот трофей.

Я еще могу добавить. Значительно. Это был трудный матч. У меня было несколько хороших моментов в первом тайме. В лучший день я забил бы дважды. Но, если честно, я не слишком переживаю из-за этого. В финалах главное – победа. Все сводится к тому, чтобы сыграть как одно целое и выиграть трофей.

Это был очень ответственный матч. Давление было невероятным. Но работать с Гвардиолой – это нечто. У нас хорошие отношения. Он отлично помогает мне с самого первого дня в этом клубе. С нетерпением жду следующего сезона и возможности научиться чему-нибудь новому. Он лучший тренер в мире. Я очень рад, что могу тренироваться под его руководством каждый день.

В следующем сезоне нам придется защищать то, чего мы добились в этом. Так это работает. Через один-два месяца все забудется, и нам придется начинать все с нуля", – приводит слова Холанда официальный сайт УЕФА.

Холанд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов-2022/23, забив 12 мячей. Ближайшим преследователем норвежца остался форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах (8 голов).

Кроме того, в этом сезоне Холанд побил ряд бомбардирских рекордов в Лиге чемпионов. Эрлинг установил рекорд результативности в своих первых десяти поединках плей-офф Лиги чемпионов, отличившись 13 голами.

Также Холанд стал самым молодым игроком (22 года и 236 дней), забившим 30 мячей в Лиге чемпионов. Он добрался до этой отметке быстрее всех в истории турнира (за 25 поединков).

Холанд стал лишь третьим футболистом в истории, которому удалось забить 5 голов в одном матче Лиги чемпионов (в 1/8 финала против "РБ Лейпцига"). До него это делали Лионель Месси (за "Барселону" против "Байера", 2012 год) и Луис Адриано (в составе донецкого "Шахтера" против БАТЭ, 2014 год).

Напомним, по итогам этого сезона "Манчестер Сити" оформил требл. "Горожане" стали чемпионами АПЛ, завоевали Кубок Англии и триумфовали в Лиге чемпионов.

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