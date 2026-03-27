Бондарь объяснил поражение сборной Украины от Швеции в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026

Валерий Бондарь против Виктора Дьекереша / © Associated Press

Центральный защитник сборной Украины Валерий Бондарь прокомментировал поражение от Швеции (1:3) в полуфинальном матче плей-офф европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

"Надо разбирать, я еще не смотрел моменты. Мы очень легкие мячи пропускали, не должны были пропускать легко, особенно в таких матчах. Дьекереш быстро сыграл под правую ногу. Я даже не успел его... Это уровень футболиста.

Тренер говорил больше прибавить агрессии именно в атаке. Чтобы не один Ванат был в штрафной площадке, чтобы было больше игроков, больше нагнетать, больше туда давать передачи, чтобы защитники ошибались — и у нас уже будут моменты. Больше именно агрессии должно было быть у нас в завершающей стадии", — сказал Бондарь в интервью YouTube-каналу Гливинский Pro Sport.

После поражения от шведов сборная Украины 31 марта проведет товарищеский поединок с Албанией, которая в другом полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026 уступила Польше (1:2).

В свою очередь, шведы и поляки 31 марта в очном противостоянии разыграют путевку на Мундиаль.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

