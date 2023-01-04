Борьба за Мудрика: "Челси" готов перебить предложение "Арсенала" по звезде "Шахтера"

Лондонский "Челси" планирует побороться с "Арсеналом" за вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика.

Как сообщает журналист Николо Скира, "пенсионеры" готовы предложить "горнякам" за трансфер игрока 80 млн евро.

Источник утверждает, что 21-летний украинец еще три месяца назад согласовал условия личного контракта с "Арсеналом" – 5,5 млн. евро в год + бонусы. Чтобы переманить Мудрика, "синие" предложат ему большую зарплату – 7,5 млн евро в год.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что на этой неделе директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна будет в Лондоне, где встретится с представителями "Челси", чтобы обсудить возможный трансфер Мудрика.

По его информации, "Арсенал" продолжает вести переговоры с "Шахтером" касательно перехода Мудрика – трансфер в стан "канониров" является приоритетным вариантом для украинца.

Кроме того, издание Independent пишет, что из-за интереса к Мудрику со стороны "Челси" донецкий клуб не хочет отпускать вингера в "Арсенал" за сумму менее 100 млн евро. В свою очередь, "синие" намерены перебить любое предложение "канониров" относительно звезды "горняков".

Напомним, несколько дней назад "Арсенал" сделал второе предложение "Шахтеру" по Мудрику. СМИ сообщали, что она близка к сумме 50 миллионов евро + бонусы. Первый запрос "пушкарей" (40 миллионов евро + 20 миллионов бонусами) донецкий клуб отклонил.

В этом сезоне Мудрик провел 18 матчей в составе "Шахтера", забил 10 голов и отдал 8 ассистов.

Его контракт с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

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