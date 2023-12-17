Борьба за титул продолжается: "Байер" и "Бавария" разгромили соперников в 15-м туре Бундеслиги (видео)

Леверкузенцы лидируют с 4-очковым отрывом от мюнхенцев, у которых есть матч в запасе.

В поединках 15-го тура немецкой Бундеслиги "Байер" дома разгромил "Айнтрахт" (3:0), а "Бавария" на своем поле уничтожила "Штутгарт" (3:0).

Леверкузенский клуб открыл счет на 14-й минуте усилиями Виктора Бонифейса. Во втором тайме подопечные Хаби Алонсо развили свой успех – на 51-й минуте отличился Джереми Фримпонг, а спустя еще шесть минут Флориан Вирц довел дело до разгрома.

Обзор матча "Байер" – "Айнтрахт"

В другом матче игрового дня Гарри Кейн уже на 2-й минуте вывел "Баварию" вперед в матче против "Штутгарта". Также в первом тайме арбитр отменил два гола мюнхенцев из-за офсайда – сетку ворот соперника поражали Ким Мин Дже и Томас Мюллер.

После перерыва команда Томаса Тухеля забила уже по правилам. На 55-й минуте Кейн оформил дубль, а Ким Мин Дже отдал результативную передачу. А на 63-й минуте Ким Мин Дже и сам отличился голом.

Обзор матча "Бавария" – "Штутгарт"

По итогам этих поединков "Байер" (39 очков) продолжает лидировать в Бундеслиге, опережая "Баварию" на четыре балла, но действующий чемпион Германии имеет одну игру в запасе. "Айнтрахт" (21 балл) идет восьмым, "Штутгарт" (31 очко) занимает четвертую позицию.

Следующие матчи Бундеслиги команды проведут в среду, 20 декабря. "Байер" примет "Бохум", "Бавария" приедет в гости к "Вольфсбургу", "Айнтрахт" дома сыграет с "Боруссией" Менхенгладбах, а "Штутгарт" на своем поле сойдется с "Аугсбургом".

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