Борис Джонсон призвал предоставить Украине путевку на ЧМ-2022 без стыковых матчей

Борис Джонсон призвал предоставить Украине путевку на ЧМ-2022 без стыковых матчей

Британский премьер поддержал сборную Украины.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал предоставить Украине прямую путевку на чемпионат мира без стыковых матчей.

Об этом сообщает The Telegraph.

Он заявил, что было бы "хорошей идеей", чтобы Украина автоматически прошла квалификацию на чемпионат мира.

Напомним, что сборная Украины в первом стыковом матче должна сыграть со сборной Шотландии. Матч между шотландцами и украинцами должен был состояться 24 марта, но из-за вторжения России в Украину игра была перенесена на июнь.

Ранее Ярмоленко категорически высказался по варианту с прямой путевкой для сборной Украины на чемпионат мира.

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