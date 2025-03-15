"Борнмут" проиграл "Брентфорду" с Ярмолюком в первом матче АПЛ после возвращения Забарного (видео)

"Пчелы" сумели одержать волевую победу над "вишнями" в дуэли клубов, за которые выступают украинцы.

"Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного потерпел поражение от "Брентфорда" украинского хавбека Егора Ярмолюка в домашнем матче 29-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Виталити" в Борнмуте завершился со счетом 1:2 .

"Вишни" открыли счет на 17-й минуте встречи – автоголом отличился игрок гостей Витали Янельт. На 30-й минуте "пчелы" отыгрались – точный удар нанес Йоан Висса.

Во втором тайме "Брентфорд" вырвал победу – на 71-й минуте решающий гол забил Кристиан Нергор.

Забарный вышел в стартовом составе "Борнмута" и был заменен на 86-й минуте. Для Ильи это был первый поединок после того, как он получил трехматчевую дисквалификацию за красную карточку в игре 26-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона".

В свою очередь, Ярмолюк начал встречу на скамейке для запасных "Брентфорда" и появился на поле на замену на 72-й минуте. Результативными действиями ни один из украинцев не отличился.

Обзор матча "Борнмут" – "Брентфорд"

После этого поединка "Борнмут" (44 очка) занимает 9-е место в таблице АПЛ. "Брентфорд" (41 балл) поднялся на 11-ю позицию.

В следующем туре АПЛ команда Забарного примет "Ипсвич", а клуб Ярмолюка в гостях посоревнуется с "Ньюкаслом". Оба матча состоятся уже после международной паузы, 2 апреля.

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