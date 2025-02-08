"Борнмут" с Забарным обыграл "Эвертон" без Миколенко и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

Украинский защитник "вишен" провел на поле весь матч против "ирисок".

"Борнмут" одержал победу над "Эвертоном" в матче 1/16 финала Кубка Англии сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Гудисон Парк" в Ливерпуле завершился со счетом 0:2 .

Оба гола подопечные Андони Ираолы забили в первом тайме. На 23-й минуте счет открыл Антуан Семенио, реализовав пенальти. На 43-й минуте преимущество гостей укрепил Дэниел Джеббисон.

Украинский защитник "вишен" Илья Забарный вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

А вот украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко не попал в заявку на этот поединок. Как сообщила пресс-служба мерсисайдцев, он почувствовал дискомфорт в икроножной мышце.

Соперник "Борнмута" в 1/8 финала Кубка Англии определится во время жеребьевки, которая состоится 10 февраля.

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