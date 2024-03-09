"Борнмут" с Забарным оформил камбэк и спасся от поражения против аутсайдера АПЛ (видео)

"Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного сыграл вничью с "Шеффилд Юнайтед" в домашнем матче 28-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 2:2 .

Хозяева могли выходить вперед на 14-й минуте встречи, но Доминик Соланке не реализовал пенальти.

На 27-й минуте гости повели в счете благодаря голу Густаво Хамера и ушли на перерыв в роли лидера.

Во втором тайме "Шеффилд Юнайтед" сумел увеличить свое преимущество в счете – на 65-й минуте отличился Джек Робинсон.

Прошло еще две минуты и "Борнмуту" удалось забить, но гол Соланке был отменен после просмотра видеоповтора (VAR) из-за игры рукой.

Впрочем, подопечные Андони Ираолы все же смогли оформить камбэк и избежать поражения. На 74-й минуте Данго Уаттара сократил отставание "вишен", а в компенсированное время Энес Унал вырвал для хозяев ничью.

Забарный вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле весь матч. Этот поединок стал для 21-летнего украинца 32-м за "Борнмут" во всех турнирах в этом сезоне.

Обзор матча "Борнмут" – "Шеффилд Юнайтед"

Сейчас "Борнмут" (32 очка) занимает 13-е место в АПЛ. "Шеффилд Юнайтед" (14 баллов) поднялся на предпоследнюю, 19 позицию, обойдя "Бернли" (13 пунктов). От спасительной 17-й ступеньки команду Криса Уайлдера отделяют 10 очков.

13 марта команда Забарного примет "Лутон" в перенесенном матче 17-го тура АПЛ, а "Шеффилд Юнайтед" следующий поединок проведет 30 марта дома против "Фулхэма".

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