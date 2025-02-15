"Борнмут" с Забарным победил аутсайдера и вплотную приблизился к зоне Лиги чемпионов (видео)

Клуб защитника сборной Украины продолжает демонстрировать отличные выступления.
"Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного на выезде победил "Саутгемптон" в матче 25-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сент-Мерис" в Саутгемптоне завершился со счетом 1:3.
В первом тайме "вишни" дважды поразили ворота соперника: на 14-й минуте счет открыл Данго Уаттара, а через две минуты преимущество гостей укрепил Райан Кристи.
На 72-й минуте "святые" сократили отставание усилиями Камалдина Сулемана. Но избежать поражения хозяева не сумели – на 83-й минуте окончательный счет игры установил Маркус Тавернье.
Забарный вышел в стартовом составе "Борнмута" и отыграл полный матч, который стал для него уже 25-м в нынешнем сезоне АПЛ.
Обзор матча "Саутгемптон" – "Борнмут"
Будет добавлен в скором времени.
Благодаря этой победе "Борнмут" (43 очка) поднялся на пятое место в АПЛ. От топ-4 и зоны Лиги чемпионов подопечных Андони Ираолы отделяет всего один балл. "Саутгемптон" (9 пунктов) занимает последнюю строчку.
В следующем туре "вишни" примут "Вулверхэмптон", а "святые" дома встретятся с "Брайтоном". Оба матча состоятся 22 февраля.
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