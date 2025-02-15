"Борнмут" с Забарным победил аутсайдера и вплотную приблизился к зоне Лиги чемпионов (видео)

"Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного на выезде победил "Саутгемптон" в матче 25-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сент-Мерис" в Саутгемптоне завершился со счетом 1:3 .

В первом тайме "вишни" дважды поразили ворота соперника: на 14-й минуте счет открыл Данго Уаттара, а через две минуты преимущество гостей укрепил Райан Кристи.

На 72-й минуте "святые" сократили отставание усилиями Камалдина Сулемана. Но избежать поражения хозяева не сумели – на 83-й минуте окончательный счет игры установил Маркус Тавернье.

Забарный вышел в стартовом составе "Борнмута" и отыграл полный матч, который стал для него уже 25-м в нынешнем сезоне АПЛ.

Обзор матча "Саутгемптон" – "Борнмут"

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Борнмут" (43 очка) поднялся на пятое место в АПЛ. От топ-4 и зоны Лиги чемпионов подопечных Андони Ираолы отделяет всего один балл. "Саутгемптон" (9 пунктов) занимает последнюю строчку.

В следующем туре "вишни" примут "Вулверхэмптон", а "святые" дома встретятся с "Брайтоном". Оба матча состоятся 22 февраля.

Читайте также:

"Манчестер Сити" с хет-триком новичка уничтожил "Ньюкасл" и ворвался в топ-4 АПЛ (видео)

"Арсенал" без Зинченко обыграл "Лестер" и продолжил погоню за "Ливерпулем" в АПЛ (видео)

"Челси" разгромно проиграл "Брайтону" в матче-открытии 25-го тура АПЛ (видео)