Украинский защитник "вишен" провел на поле весь поединок.

"Борнмут" на выезде разгромил "Ньюкасл" в стартовом матче 22-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Сент-Джеймс Парк" в Ньюкасле завершилась со счетом 1:4 .

Уже на 6-й минуте поединка гости открыли счет благодаря голу Джастина Клюйверта. На 25-й минуте "сороки" отыгрались – отличился Бруно.

Однако в конце первого тайма подопечные Андони Ираолы снова вышли вперед – Клюйверт оформил дубль на 44-й минуте.

Под занавес встречи "Борнмут" окончательно снял вопрос о победителе: на 90+2-й минуте Клюйверт сделал хет-трик, а окончательный счет на 90+6-й минуте установил Милош Керкез, которому ассистировал Клюйверт.

Украинский защитник "вишен" Илья Забарный провел на поле весь поединок.

Обзор матча "Ньюкасл" – "Борнмут"

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Борнмут" (37 очков) поднялся на шестое место в АПЛ. От "Ньюкасла", который замыкает топ-4 и идет в зоне Лиги чемпионов, "вишен" теперь отделяет всего один балл.

В следующем туре команда Забарного примет "Ноттингем", а подопечные Эдди Хау на выезде встретятся с "Саутгемптоном". Оба матча состоятся 25 января.

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