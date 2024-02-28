"Борнмут" с Забарным в экстра-таймах проиграл "Лестеру" и вылетел из Кубка Англии (видео)

"Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного на своем поле уступил "Лестеру" в матче 1/8 финала Кубка Англии. Поединок на стадионе "Виталити" в Борнмуте завершился со счетом 0:1 по итогам экстра-таймов.

В основное время встречи команды не смогли определить победителя, поэтому игра перешла в два дополнительные таймы по 15 минут.

Уже там представитель Чемпионшипа (второго по рангу футбольного дивизиона Англии – прим.) забил единственный мяч и вырвал победу. Автором результативного удара на 105-й минуте стал 19-летний ганский форвард "лис" Иссахаку Фатаву.

Таким образом, "Лестер" оказался сильнее "вишен", которые выступают в английской Премьер-лиге, и вышел в четвертьфинал турнира.

Отметим, что Забарный вышел в стартовом составе "Борнмута" и провел на поле весь матч.

Обзор матча "Борнмут" – "Лестер"

Напомним, действующим обладателем Кубка Англии является "Манчестер Сити". В прошлом году команда Хосепа Гвардиолы в финале победила "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

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