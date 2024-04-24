"Борнмут" с Забарным в меньшинстве удержал победу над "Вулверхэмптоном" в АПЛ (видео)

"Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного в гостях одержал победу над "Вулверхэмптоном" в перенесенном матче 29-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Молинью" закончился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече подопечные Андони Ираолы забили на 37-й минуте. Автором победного результативного удара стал ганский форвард Антуан Семенио.

Во втором тайме хозяева могли отыграться, но гол, который на 65-й минуте забил Хван Хи Чхан, был отменен из-за нарушения правил.

Доигрывали матч "вишни" в меньшинстве – на 79-й минуте прямую красную карточку получил венгерский защитник Милош Керкез.

Забарный вышел в стартовом составе "вишен" и отыграл полный поединок. 21-летний украинец не пропустил ни минуты в 34 поединках своей команды в АПЛ в этом сезоне.

Обзор матча "Вулверхэмптон" – "Борнмут"

Будет добавлен в скором времени.

Прервав серию из трех матчей без побед, "Борнмут" (45 очков) поднялся на десятое место в АПЛ. "Вулвергхэмптон" (43 балла) опустился на 12-ю позицию.

В следующем туре команда Забарного 28 апреля примет "Брайтон". Днем ранее "волки" дома встретятся с "Лутоном".

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