"Борнмут" с Забарным в результативном матче вырвал победу над "Ноттингемом" в АПЛ (видео)

Хет-трик в составе "вишен" оформил Доминик Соланке.
"Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного на выезде одержал победу над "Ноттингемом" в матче 18-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Сити Граунд" завершился со счетом 2:3.
В середине первого тайма хозяева остались в меньшинстве – вторую желтую карточку получил защитник Вилли Боли.
Несмотря на игру вдесятером, "Ноттингем" в начале второго тайма открыл счет усилиями Энтони Эланги. "Вишни" быстро ответили своими двумя голами – дубль оформил Доминик Соланке, забив на 51-й и 58-й минутах.
На 74-й минуте "лесники" сумели восстановить паритет в матче – отличился Крис Вуд. Однако в компенсированное время гости таки смогли выцарапать победу – свой третий мяч в поединке забил Соланке.
Забарный вышел в стартовом составе "Борнмута" и провел на поле весь поединок.
Обзор матча "Ноттингем" – "Борнмут"
После этого поединка "Борнмут" с 22 очками поднялся на 11-е место в АПЛ. "Ноттингем" с 14 баллами находится на 17-й позиции.
В следующем туре команда Забарного 26 декабря примет "Фулхэм", а "Ноттингем" в тот же день на выезде сыграет с "Ньюкаслом".
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