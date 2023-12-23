"Борнмут" с Забарным в результативном матче вырвал победу над "Ноттингемом" в АПЛ (видео)

"Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного на выезде одержал победу над "Ноттингемом" в матче 18-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Сити Граунд" завершился со счетом 2:3 .

В середине первого тайма хозяева остались в меньшинстве – вторую желтую карточку получил защитник Вилли Боли.

Несмотря на игру вдесятером, "Ноттингем" в начале второго тайма открыл счет усилиями Энтони Эланги. "Вишни" быстро ответили своими двумя голами – дубль оформил Доминик Соланке, забив на 51-й и 58-й минутах.

На 74-й минуте "лесники" сумели восстановить паритет в матче – отличился Крис Вуд. Однако в компенсированное время гости таки смогли выцарапать победу – свой третий мяч в поединке забил Соланке.

Забарный вышел в стартовом составе "Борнмута" и провел на поле весь поединок.

Обзор матча "Ноттингем" – "Борнмут"

После этого поединка "Борнмут" с 22 очками поднялся на 11-е место в АПЛ. "Ноттингем" с 14 баллами находится на 17-й позиции.

В следующем туре команда Забарного 26 декабря примет "Фулхэм", а "Ноттингем" в тот же день на выезде сыграет с "Ньюкаслом".

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