Боруссия Дортмунд – Атлетико: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Первый поединок в Мадриде минимально выиграли "матрасники".

Во вторник, 16 апреля, дортмундская "Боруссия" будет принимать мадридский "Атлетико" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Поединок состоится на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Первый матч между этими командами завершился домашней победой "матрасников" со счетом 2:1.

Где смотреть матч Боруссия Дортмунд – Атлетико

На территории Украины ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и "Атлетико" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Боруссия Дортмунд – Атлетико

Незначительным фаворитом второго поединка между "шмелями" и "матрасниками" букмекеры считают немецкий клуб. На победу подопечных Эдина Терзича можно поставить с коэффициентом 2,27. Ничья – 3,65. Выигрыш команды Диего Симеоне – 3,20.

В то же время, по итогам двухматчевого противостояния выше оцениваются шансы испанского коллектива. На выход "Атлетико" в полуфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,43. На то, что в следующую стадию пройдут дортмундцы – 2,90.

Отметим, что в полуфинале Лиги чемпионов победитель пары "Атлетико" – "Боруссия" Дортмунд померяется силами с сильнейшим в дуэли ПСЖ – "Барселона".

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