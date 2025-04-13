Боруссия Дортмунд – Барселона: где смотреть и прогноз букмекеров на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

"Барселона" – "Боруссия" Дортмунд / © Associated Press

Реклама

Во вторник, 15 апреля, дортмундская "Боруссия" примет "Барселону" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В первой встрече между командами, которая состоялась 9 апреля в Барселоне, испанская команда разнесла представителя немецкой Бундеслиги со счетом 4:0.

Реклама

Где смотреть матч Боруссия Дортмунд – Барселона

В Украине поединок "Боруссия" Дортмунд – "Барселона" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Боруссия Дортмунд – Барселона

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Барселону". На победу команды Ханси Флика можно поставить с коэффициентом 1,86. Ничья – 4,10. Выигрыш "шмелей" – 3,90.

По итогам двухматчевой дуэли аналитики не сомневаются, что "сине-гранатовые" после разгромной победы в первом поединке смогут оформить выход в полуфинал турнира.

Победитель пары "Барселона" – "Боруссия" Дортмунд в 1/2 финала Лиги чемпионов сразится с триумфатором противостояния "Бавария" (Германия) – "Интер" (Италия). В первом матче миланский клуб в Мюнхене вырвал победу со счетом 2:1.

Другую полуфинальную пару Лиги чемпионов составят клубы, которые станут победителями четвертьфиналов ПСЖ (Франция) – "Астон Вилла" (Англия) и "Арсенал" (Англия) – "Реал" Мадрид (Испания) .

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является "Реал". В прошлом году мадридский гранд в финале обыграл дортмундскую "Боруссию", обновив абсолютный рекорд (15) по триумфам в этом турнире.