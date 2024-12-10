Боруссия Дортмунд – Барселона: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

В среду 11 декабря дортмундская "Боруссия" примет "Барселону" в матче шестого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Встреча состоится на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

После пяти туров немецкая и испанская команда имеют одинаковое количество очков (по 12), занимая четвертое и третье места соответственно в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов.

Ранее "шмели" разгромили "Брюгге" (3:0), уничтожили "Селтик" (7:1), потерпели поражение от мадридского "Реала" (2:5), обыграли "Штурм" (1:0) и разбили загребское "Динамо" (3:0).

"Сине-гранатовые" уступили "Монако" (1:2), после чего одержали четыре победы подряд: над "Янг Бойз" (5:0), "Баварией" (4:1), "Црвеной Звездой" (5:2) ) и "Брестом" (3:0).

Где смотреть матч Боруссия Дортмунд – Барселона

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Прогнозы букмекеров на матч Боруссия Дортмунд – Барселона

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают каталонский клуб. На победу подопечных Ханси Флик принимаются ставки с коэффициентом 2,10. Ничья – 3,85. Выигрыш представителя Бундеслиги – 3,30.

Напомним, в обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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