Боруссия Дортмунд – Челси: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Михаил Мудрик может дебютировать за лондонцев в Лиге чемпионов.

В среду, 15 февраля, дортмундская "Боруссия" и лондонский "Челси" встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Поединок состоится в Германии на арене "Сигнал Идуна Парк". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Ожидается, что свой дебютный матч в Лиге чемпионов за английский клуб проведет украинский вингер Михаил Мудрик, зимой перебравшийся на туманный Альбион из донецкого "Шахтера".

Ответный матч между командами будет сыгран во вторник, 7 марта, на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

Где смотреть матч Боруссия Дортмунд – Челси

На территории Украины поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Челси" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Боруссия Дортмунд – Челси

У букмекеров незначительным фаворитом предстоящего поединка является немецкий клуб. На победу дортмундцев можно поставить с коэффициентом 2,50. Ничья – 3,35. Победа лондонцев – 3,00.

А вот фавором двухматчевого противостояния называется "Челси". На проход Мудрика и Ко в четвертьфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,64. Итоговый успех "Боруссии" – 2,41.

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