Боруссия Дортмунд - Динамо: онлайн-видеотрансляция благотворительного матча

Во вторник, 26 апреля, киевское "Динамо" проведет очередной благотворительный поединок своего евротурне в поддержку Украины во время войны с российскими оккупантами.

Соперником команды Мирчи Луческу станет гранд немецкого и европейского футбола - дортмундская "Боруссия". Встреча состоится на самом большом стадионе Германии "Signal Iduna Park", который вмещает 81 365 зрителей.

Ранее сообщалось, что стоимость билетов на игру составляет от 5 до 20 евро, однако для украинцев вход будет бесплатным. Чтобы попасть на матч, нужно забронировать билет онлайн и взять с собой на стадион подтверждающий гражданство документ.

Все деньги от продажи билетов на матч будут направлены на помощь пострадавшим от войны с Россией украинцам.

Отметим, что этот поединок станет четвертым для киевлян в поддержку Украины во время полномасштабной войны с российскими захватчиками. Ранее "Динамо" победило польскую "Легию" (3:1), турецкий "Галатасарай" (3:1) и сыграло вничью с румынским "Клужем" (0:0).

Смотрите матч "Боруссия" Дортмунд - "Динамо" в прямом эфире на нашем сайте. Начало - в 19:00 по киевскому времени.

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