"Боруссия" Дортмунд неожиданно уступила в Лиге Европы, клуб Вернидуба начал плей-офф с победы: видео голов

"Боруссия" Дортмунд неожиданно уступила в Лиге Европы, клуб Вернидуба начал плей-офф с победы: видео голов

Завершились два поединка европейского турнира.

В четверг, 17 февраля, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Боруссия" Дортмунд потерпела на своем поле поражение от "Рейнджерс" — 2:4 .

Гости забили два мяча еще в первом тайме, когда пенальти реализовал Джеймс Таверньер, а также отличился Альфредо Морелос.

Во второй половине Джон Лундстрем сделал счет разгромным, но "Боруссия" наконец-то ответила — отличился Джуд Беллингем.

Впоследствии мяч в свои ворота забил Дан-Аксель Загаду, после чего дортмудцы снова сократили отставание голом Рафаэла Геррейра.

В параллельном матче "Шериф" уверенно обыграл португальскую "Брагу" — 2:0 .

За команду Вернидуба отметились Себастьян Тилль и Адама Траоре.

Ответные матчи состоятся 24 февраля. "Рейнджерс" и "Боруссия" сыграют в Глазго. Шериф и Брага встретятся на стадионе португальцев. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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