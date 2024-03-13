"Боруссия" Дортмунд обыграла ПСВ и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов (видео)

"Джмели" оказались сильнее соперника из Нидерландов во второй части их дуэли.

Дортмундская "Боруссия" победила нидерландский ПСВ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде завершился со счетом 2:0 .

В первой игре в Эйндховене эти команды не определили сильнейшего (1:1), поэтому перед второй игрой сохраняли равные шансы на проход в следующую стадию турнира.

Однако уже на 3-й минуте немецкий клуб вышел вперед – Джейдон Санчо получил мяч от Юлиана Брандта и в два касания точно пробил в левый нижний угол.

Во втором тайме дортмундцы продолжили создавать опасные моменты. На 77-й минуте Никлас Фуллькруг замкнул подачу со штрафного с правого фланга, но гол был отменен из-за офсайда.

И все же, в компенсированное время "шмели" поставили жирную точку в этом поединке. На 90+5-й минуте Марко Ройс реализовал выход один на один с голкипером ПСВ.

Обзор матча "Боруссия" Дортмунд – ПСВ

Будет добавлен в скором времени.

Напомним, жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на пятницу, 15 марта.

Финал Лиги чемпионов-2023/24 состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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