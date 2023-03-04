"Боруссия" Дортмунд одержала десятую победу подряд в 2023 году и возглавила Бундеслигу (видео)

Дортмундская "Боруссия" в стартовом поединке 23-го тура немецкой Бундеслиги на своем поле обыграла "РБ Лейпциг" – 2:1 .

Уже на 13-й минуте хозяева могли повести в счете, но гол Юлиана Брандта был отменен после просмотра видеоповтора (VAR) из-за игры рукой.

Однако через восемь минут "черно-желтые" вышли вперед – Марко Ройс реализовал пенальти.

К перерыву дортмундцам удалось отличиться во второй раз. На 39-й минуте преимущество "Боруссии" закрепил Эмре Джан.

Во втором тайме "быки" сократили отставание в счете – на 74-й минуте забил Эмиль Форсберг. Однако избежать поражения гости уже не смогли.

Обзор матча

Отметим, что "шмели" одержали десятую победу подряд во всех турнирах в 2023 году. Последний раз дортмундцы теряли очки в Бундеслиге еще в ноябре прошлого года, когда на выезде проиграли "Боруссии" Менхенгладбах.

"Боруссия" Дортмунд (49 очков) вышла на первое место в Бундеслиге, опередив "Баварию" на три балла. Мюнхенцы 4 марта на выезде сыграют против "Штутгарта". "РБ Лейпциг" (42 пункта) остался на четвертой позиции.

В следующем туре Бундеслиги "шмели" на выезде сыграют против "Шальке", а "быки" примут "Боруссию" Менхенгладбах. Оба матча состоятся 11 марта. Кроме того, дортмундский клуб 7 марта в Лондоне встретится с "Челси" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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