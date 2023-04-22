"Боруссия" Дортмунд одержала сокрушительную победу и скинула "Баварию" с вершины Бундеслиги (видео)

Дортмундская "Боруссия" на своем поле разгромила "Айнтрахт" в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги – 4:0 .

В первом тайме "шмели" трижды поразили ворота соперника – отличились Джуд Беллингем, Дониелл Мален и Матс Хуммельс.

После перерыва хозяева добили "красных орлов". Окончательный счет во встрече на 66-й минуте установил Мален, оформивший дубль.

Обзор матча

"Боруссия Дортмунд (60 очков) возглавила Бундеслигу, сдвинув с первой строчки "Баварию" (59 баллов), которая сегодня потерпела сенсационное фиаско в игре с "Майнцом". "Айнтрахт" (42 очка) остался на девятой позиции.

В следующем туре "шмели" 28 апреля на выезде сыграют с "Бохумом", а франкфуртцы 29 апреля примут "Аугсбург".

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