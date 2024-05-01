"Боруссия" Дортмунд одолела ПСЖ в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (видео)

Дортмундская "Боруссия" на своем поле обыграла ПСЖ в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Поединок на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече подопечные Эдина Терзича забили на 36-й минуте. Нико Шлоттербек отличной передачей из глубины нашел Никласса Фуллькруга, а тот обработал мяч перед штрафной и пробил в ближний угол под вратарем парижан Джанлуиджи Доннаруммой.

В начале второго тайма команда Луиса Энрике имела чрезвычайно опасные моменты и была очень близка к тому, чтобы сравнять счет. В течение одной атаки игроки французского клуба дважды попали в штангу – сначала это сделал Килиан Мбаппе, а затем Ашраф Хакими.

Под занавес поединка обе команды пытались атаковать и угрожать воротам соперника, но счет на табло не изменился – "шмели" одержали минимальную победу.

Обзор матча "Боруссия" Дортмунд – ПСЖ

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Ответный матч между ПСЖ и дортмундской "Боруссией" запланирован на вторник, 7 мая, на стадионе "Парк де Пренс" в Париже.

Другой финалист Лиги чемпионов определится в противостоянии мюнхенской "Баварии" с мадридским "Реалом", цвета которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин.

Финал турнира состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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