"Боруссия" Дортмунд победила "Баварию" в центральном матче 27-го тура Бундеслиги (видео)

За семь туров до финиша мюнхенский клуб отстает от "Байера" на 13 очков.

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Баварию" в центральном поединке 27-го тура немецкой Бундеслиги. Матч на "Альянце Арене" в Мюнхене завершился со счетом 0:2 .

Уже на 10-й минуте встречи "шмелей" вывел вперед Карим Адееми. Во втором тайме дортмундцы укрепили свое преимущество – на 83-й минуте отличился Юлиан Риерсон.

На 89-й минуте подопечные Томаса Тухеля могли сократить отставание, но гол Гарри Кейн был отменен из-за офсайда.

Обзор матча "Бавария" – "Боруссия" Дортмунд

После этого матча "Бавария" (60 очков) осталась на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги. Мюнхенцы уже на 13 баллов отстают от "Байера", который лидирует. "Боруссия" Дортмунд (53 пункта) занимает четвертую позицию.

В следующем туре чемпионата Германии "Бавария" на выезде сыграет с "Хайденхаймом", а "шмели" примут "Штутгарт". Оба матча состоятся 6 апреля.

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