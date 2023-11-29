"Боруссия" Дортмунд победила "Милан" и вышла в плей-офф ЛЧ, ПСЖ едва избежал поражения от "Ньюкасла"

В рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе F "Боруссия" Дортмунд на выезде обыграла "Милан" ( 1:3 ), а ПСЖ дома сыграл вничью с "Ньюкаслом" ( 1:1 ).

"Россонери" могли выходить вперед на 6-й минуте, но Оливье Жиру не реализовал пенальти. Через четыре минуты уже "Боруссия" получила право на 11-метровый удар и Марко Ройс не промахнулся.

На 37-й минуте "Милан" сумел отыграться усилиями Саму Чуквуэзе. Однако во втором тайме "шмели" забили еще дважды и в итоге одержали победу: на 59-й минуте отличился Джейми Байно-Гиттенс, а через десять минут точный удар нанес Карим Адееми.

Обзор матча "Милан" – "Боруссия" Дортмунд

В параллельном поединке "Ньюкасл" забил в ворота ПСЖ на 24-й минуте – счет в игре открыл Александер Исаак.

"Сороки" были очень близки к победе, но в компенсированное ко второму тайму время арбитр назначил пенальти – мяч попал в руку футболисту английского клуба. Одиннадцатиметровый реализовал на 90+8-й минуте Килиан Мбаппе, чем спас парижан от поражения.

Обзор матча ПСЖ – "Ньюкасл"

Турнирная таблица группы F перед заключительным туром: "Боруссия" Дортмунд (10 очков), ПСЖ (7), "Ньюкасл" (5), "Милан" (5).

Таким образом, дормундская "Боруссия" досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов. А вот обладатель второй путевки в 1/8 финала главного еврокубка определится по итогам поединков последнего тура.

Матчи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов состоятся 13 декабря: "Боруссия" Дортмунд – ПСЖ, "Ньюкасл" – "Милан".

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

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