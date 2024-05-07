"Боруссия" Дортмунд повторно обыграла ПСЖ и вышла в финал Лиги чемпионов (видео)

Немецкий клуб чудом не пропустил и завоевал путевку в решающий матч за трофей.

Дортмундская "Боруссия" обыграла ПСЖ в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Поединок на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершился со счетом 0:1 .

В первом тайме ни одна из команд голов не забивала. На старте второй половины матча "шмели" открыли счет – на 50-й минуте Матс Хуммельс на дальней штанге головой замкнул подачу с углового от Юлиана Брандта.

После пропущенного мяча команда Луиса Энрике большими силами стала атаковать и создала немало моментов у ворот соперника. Однако "шмелей" неоднократно спасал каркас ворот, в частности после ударов, которые наносили Ворен Заир-Эмери, Нуну Мендеш, Килиан Мбаппе и Витинья.

Также надежно действовал вратарь дортмундцев Грегор Кобель. Несмотря на безумное преимущество по количеству ударов – 31 против 7, по ожидаемым голам (xG) – 3,22 против 0,76 и во владении мячом – 67% на 33%, парижанам так и не удалось забить хотя бы раз.

Поскольку первая игра между немецким и французским клубами в Дортмунде закончилась победой "шмелей" со счетом 1:0, то по сумме двух встреч (2:0) в финал турнира вышла "Боруссия".

Обзор матча ПСЖ – "Боруссия" Дортмунд

Будет добавлен в скором времени.

В финале команда Эдина Терзича встретится с триумфатором противостояния между "Баварией" и "Реалом", цвета которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин. Первая игра в Мюнхене завершилась боевой ничьей 2:2, ответный матч в Мадриде запланирован на 8 мая.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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