Боруссия Дортмунд – ПСВ: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

В первой встрече команды не смогли выявить победителя.

В среду, 13 марта, дортмундская "Боруссия" и нидерландский ПСВ сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Поединок состоится на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что в первой игре в Эйндховене эти команды не определили сильнейшего (1:1).

Где смотреть матч Боруссия Дортмунд – ПСВ

На территории Украины ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и ПСВ в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Боруссия Дортмунд – ПСВ

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение немецкому клубу. На победу "шмелей" можно поставить с коэффициентом 2,08. Ничья – 3,85. Выигрыш нидерландской команды – 3,45.

Фаворитом двухматчевого противостояния также является "Боруссия". Выход дортмундцев в четвертьфинал оценен коэффициентом 1,61. Проход ПСВ в следующую стадию турнира – 2,43.

Напомним, жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на пятницу, 15 марта.

Финал Лиги чемпионов-2023/24 состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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