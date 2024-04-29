Боруссия Дортмунд – ПСЖ: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Первый поединок между немецким и французским клубами состоится 1 мая в Дортмунде.

В среду, 1 мая, дортмундская "Боруссия" примет ПСЖ в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Поединок состоится на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов "шмели" прошли нидерландский ПСВ (1:1, 2:0) и мадридский "Атлетико" (1:2, 4:2).

Парижане на пути в полуфинал самого престижного евротурнира выбили два испанских клуба – "Реал Сосьедад" (2:0, 2:1) и "Барселону" (2:3, 4:1).

Интересно, что в этом сезоне "Боруссия" и ПСЖ уже встречались в групповом этапе Лиги чемпионов. В первом туре парижане дома победили со счетом 2:0, а в заключительном туре в Дортмунде была зафиксирована ничья 1:1.

Где смотреть матч Боруссия Дортмунд – ПСЖ

На территории Украины поединок 1/2 финала Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и ПСЖ в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

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Прогнозы букмекеров на матч Боруссия Дортмунд – ПСЖ

Букмекеры считают очень незначительным фаворитом первого поединка парижский клуб. На победу команды Луиса Энрике принимаются ставки с коэффициентом 2,50. Ничья – 3,75. Выигрыш дортмундцев – 2,82.

В двухматчевой дуэли значительно выше оцениваются шансы ПСЖ. На проход парижан в финал предлагают поставить с коэффициентом 1,42. Выход подопечных Эдина Терзича в финал – 3,00.

Ответный поединок между ПСЖ и дортмундской "Боруссией" запланирован на вторник, 7 мая, на стадионе "Парк де Пренс" в Париже.

Другой финалист Лиги чемпионов определится в противостоянии мюнхенской "Баварии" с мадридским "Реалом", цвета которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин.

Финал турнира состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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