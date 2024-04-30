Боруссия Дортмунд – ПСЖ: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Текстовый репортаж первого поединка между немецким и французским клубами.

В среду, 1 мая, дортмундская "Боруссия" примет ПСЖ в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Поединок состоится на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ответный матч между ПСЖ и дортмундской "Боруссией" запланирован на вторник, 7 мая, на стадионе "Парк де Пренс" в Париже.

Другой финалист Лиги чемпионов определится в противостоянии мюнхенской "Баварии" с мадридским "Реалом", цвета которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин.

Финал турнира состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка "Боруссия" Дортмунд – ПСЖ.