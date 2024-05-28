Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид: где смотреть и ставки букмекеров на финал Лиги чемпионов

Решающий поединок самого престижного клубного турнира Европы состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

В субботу, 1 июня, дортмундская "Боруссия" и мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина сойдутся в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Решающая игра самого престижного евротурнира состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На пути в финал Лиги чемпионов немецкий клуб в плей-офф прошел нидерландский ПСВ (1:1, 2:0), мадридский "Атлетико" (1:2, 4:2) и французский ПСЖ (1:0, 1:0).

Испанский гранд в плей-офф выбил немецкий "РБ Лейпциг" (1:0, 1:1), прошлогоднего победителя турнира – английский "Манчестер Сити" (3:3, 1:1 (4:3 в серии пенальти)) и мюнхенскую "Баварию" (2:2, 2:1).

Где смотреть матч Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид

На территории Украины финальный поединок Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и мадридским "Реалом" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

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Прогнозы букмекеров на матч Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид

Абсолютным фаворитом финала букмекеры считают мадридский клуб. На победу подопечных Карло Анчелотти в основное время принимаются ставки с коэффициентом 1,67. Ничья – 4,30. Выигрыш "шмелей" по итогам 90 минут матча – 5,20.

На триумф "сливочных" с учетом возможных экстра-таймов и серии пенальти можно поставить с коэффициентом 1,30. Завоевание трофея командой Эдина Терзича – 3,95.

Ранее сообщалось, что итальянская "Аталанта" выиграла Лигу Европы, в финале разгромив немецкий "Байер".

В финале третьего по престижности еврокубка, Лиги конференций, 29 мая сразятся греческий "Олимпиакос" и итальянская "Фиорентина".

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