Боруссия Дортмунд – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Следите за последним поединком "горняков" в основном раунде самого престижного еврокубка.

В среду, 29 января, донецкий "Шахтер" встретится с дортмундской "Боруссией" в матче последнего тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

После семи туров "горняки" с 7 очками занимают 27-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов, сохраняя минимальные теоретические шансы на выход в плей-офф.

"Джмели" с 12 баллами находятся на 14-й строчке турнирной таблицы ЛЧ. Немецкий клуб гарантировал себе участие в плей-офф, а в случае победы над дончанами может побороться за топ-8 и прямое попадание в 1/8 финала.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Боруссия" Дортмунд – "Шахтер".