"Боруссия" Дортмунд в "перестрелке" вырвала у "Атлетико" путевку в полуфинал Лиги чемпионов (видео)

За выход в финал "шмели" сыграют против ПСЖ.

Дортмундская "Боруссия" на своем поле победила мадридский "Атлетико" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.Поединок на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде завершился со счетом 4:2 .

В первом тайме хозяева дважды отличились усилиями Юлиана Брандта и Иана Матсена, которые забили на 34-й и 39-й минутах соответственно.

После перерыва команда Деиго Симеоне смогла отыграться. На 49-й минуте мяч в собственные ворота срезал защитник "шмелей" Матс Хуммельс, а на 64-й минуте за "матрасников" забил Анхель Корреа.

Однако это был еще далеко не конец. Подопечные Эдина Терзича ответили своими двумя мячами. На 71-й минуте счет в двухматчевой дуэли сравнял Никлас Фуллькруг, а через три минуты Марсель Забитцер забил решающий гол, который принес дортмундцам путевку в полуфинал самого престижного еврокубка.

Поскольку первый матч между этими командами завершился домашней победой "матрасников" со счетом 2:1, то по сумме двух поединков немецкий клуб оказался сильнее (5:4) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Обзор матча "Боруссия" Дортмунд – "Атлетико"

В полуфинале Лиги чемпионов "шмели" сыграют против ПСЖ, который в четвертьфинале выбил из турнира "Барселону". Другую пару 1/2 финала составят победители противостояний "Манчестер Сити" – "Реал" и "Бавария" – "Арсенал".

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