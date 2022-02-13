"Боруссия" Дортмунд воспользовалась неожиданным фейлом "Баварии" и приблизилась к лидеру Бундеслиги

"Боруссия" Дортмунд воспользовалась неожиданным фейлом "Баварии" и приблизилась к лидеру Бундеслиги

"Дмели" устроили разгром "Униону".

Дортмундская "Боруссия" разбила берлинский "Унион" в выездном матче 22-го тура немецкой Бундеслиги - 0:3 .

В первом тайме комфортное преимущество "черно-желтым" обеспечил Марко Ройс, выстреливший дублем.

На 71-й минуте Рафаэл Геррейру сделал счет разгромным, поставив точку в этом поединке.

"Джмели" идут на втором месте в Бундеслиге и несколько сократили отставание от "Баварии", которая днем ранее сенсационно проиграла "Бохуму" . Теперь дортмундцы уступают лидеру чемпионата 6 очков.

. Теперь дортмундцы уступают лидеру чемпионата 6 очков. "Унион" находится на шестом месте, имея в своем активе 34 балла.

В следующем туре "шмели" 20 февраля примут "Боруссию" Менхенгладбах, а "Унион" 19 февраля на выезде сыграет против "Арминии".

Добавим, что 17 февраля "шмелей" ждет первый поединок раунда плей-офф Лиги Европы с шотландским "Рейнджерс".

Читайте также:

"Ливерпуль" приблизился к лидеру АПЛ, "Тоттенхэм" потерпел третье подряд поражение

Помог ассист вратаря: "Милан" обыграл команду Супряги и захватил лидерство в Серии А (видео)

Приближаются к лидеру: Яремчук помог "Бенфике" одержать очередную волевую победу в Примейре