"Боруссия" Дортмунд выиграла сверхрезультативное дерби и сохранила "золотую" интригу в Бундеслиге (видео)

За два тура до конца "шмели" отстают от "Баварии" всего на одно очко.

Дортмундская "Боруссия" дома разгромила "Боруссию" Менхенгладбах в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги – 5:2 .

Хозяева сняли вопрос о победителе встречи еще до перерыва, забив в ворота соперника четыре безответных гола. Счет открыл Дониелл Мален, затем пенальти реализовал Джуд Беллингем, а дальше дубль оформил Себастьен Алле, которому дважды ассистировал Мален.

Во втором тайме гости смогли сократить отставание. На 75-й минуте с пенальти забил Рами Бенсебаини, а через десять минут точный удар нанес Ларс Штиндль.

Однако последнее слово в этой игре было за "шмелями". Окончательный счет встречи в компенсированное время установил Джованни Рейна, подведя итог под голевой феерией.

Обзор матча

"Боруссия" Дортмунд (67 очков) занимает второе место в Бундеслиге, за два тура до завершения чемпионата отставая от "Баварии" всего на один балл. Менхенгладбахцы (39 пунктов) идут на 11-й позиции.

В следующем туре дортмундцы 21 мая на выезде встретятся с "Аугсбургом". В тот же день "Боруссия" Менхенгладбах в гостях будет играть против "Байера".

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