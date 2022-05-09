Боруссия Менхенгладбах - Украина: где смотреть товарищеский матч и ставки букмекеров

Сборная Украины по футболу готовится к полуфинальному поединку плей-офф за выход на Чемпионат мира-2022 в Катаре против Шотландии.
В среду, 11 мая, национальная команда Украины проведет первый контрольный матч в рамках тренировочного сбора в преддверии плей-офф отбора на ЧМ-2022.
Соперником подопечных Александра Петракова в товарищеском поединке будет "Боруссия" Менхенгладбах. Встреча состоится в Германии на стадионе "Боруссия Парк", начало - в 21:45 по киевскому времени.
Для украинских болельщиков вход на арену, которая может вместить 54 тысяч зрителей, будет бесплатным.
Где смотреть матч Боруссия Менхенгладбах - Украина
В прямом эфире игру будут транслировать телеканалы "Футбол 1" и "Индиго TV" (временный транслятор контента канала "Украина"). Также спарринг можно будет смотреть на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Прогнозы на матч Боруссия Менхенгладбах - Украина
Букмекеры считают украинскую сборную фаворитом предстоящего поединка. На победу "сине-желтых" можно поставить с коэффициентом 2,09. Ничья - 4,15. Победа немецкого клуба - 3,50.
Сборная Украины сразится за путевку на ЧМ-2022
Полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина состоится 1 июня. Его победитель выйдет в финал плей-офф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.
Жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.
Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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