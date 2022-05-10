Боруссия Менхенгладбах - Украина: онлайн-видеотрансляция товарищеского матча

В среду, 11 мая, сборная Украины по футболу проведет первый поединок в 2022 году.

В рамках подготовки к плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022 сборная Украины сыграет контрольный матч с "Боруссией" Менхенгладбах.

Встреча состоится в Германии на стадионе "Боруссия Парк", начало - в 21:45 по киевскому времени.

Следует отметить, что поединок будет благотворительным. Все собранные на матче средства немецкая сторона передаст на помощь Украине, которая продолжает героически воевать с российскими оккупантами.

Для украинских болельщиков вход на арену, которая может вместить 54 тысяч зрителей, будет бесплатным.

Команда Александра Петракова проведет предстоящий матч в новой патриотической форме с названиями городов-героев Украины, пострадавших от агрессии оккупантов.

Смотрите матч "Боруссия" Менхенгладбах - сборная Украины в прямом эфире на нашем сайте. Трансляция игры доступна на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Сборная Украины сразится за путевку на ЧМ-2022

Полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина состоится 1 июня . Его победитель выйдет в финал плей-офф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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