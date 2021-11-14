Босния и Герцеговина - Украина: где смотреть и ставки букмекеров на решающий матч отбора ЧМ-2022

Босния и Герцеговина - Украина: где смотреть и ставки букмекеров на решающий матч отбора ЧМ-2022

Команда Александра Петракова является фаворитом, но просто выиграть у боснийцев может оказаться недостаточно.

Во вторник, 16 ноября, сборная Украины на выезде проведет матч заключительного, 10-го тура квалификации на Чемпионат мира-2022 против команды Боснии и Герцеговины.

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Решающий для "сине-желтых" поединок состоится на стадионе "Билино Поле" в городе Зеница. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Босния и Герцеговина - Украина

В прямом эфире поединок будут транслировать телеканалы "Украина" и "Футбол 1". На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция игры.

Прогнозы букмекеров на матч Босния и Герцеговина - Украина

Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Александра Петракова. На победу украинской сборной можно поставить с коэффициентом 1.84. Ничья - 3.75. Победа боснийцев оценивается коэффициентом 4.50.

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Перед последним туром сборная Украины с 9 очками занимает третье место группы D, отставая от Финляндии на 2 балла. Босния и Герцеговина (7 пунктов) после поражения от финнов (1:3) потеряла все шансы пробиться на мировое первенство.

потеряла все шансы пробиться на мировое первенство. Франция (15 очков), поиздевавшись над Казахстаном , обеспечила себе первое место и прямую путевку на мундиаль.

, обеспечила себе первое место и прямую путевку на мундиаль. Обладатель второго места определится по итогам заключительного тура в заочной борьбе Украины и Финляндии. Что нужно "сине-желтым", чтобы финишировать вторыми и выйти в стыковые матчи, читайте в нашем материале.

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