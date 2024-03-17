Босния и Герцеговина – Украина: где смотреть матч плей-офф отбора на Евро-2024

Поединок состоится 21 марта в городе Зеница на стадионе "Билино Поле".

В четверг, 21 марта, сборная Украины сыграет против национальной команды Боснии и Герцеговины полуфинальный матч плей-офф отбора к Евро-2024.

Поединок состоится на стадионе "Билино Поле" в боснийском городе Зеница. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Победитель матча Босния и Герцеговина – Украина во вторник, 26 марта, сыграет в финале плей-офф за выход на чемпионат Европы против триумфатора пары Израиль – Исландия.

Где смотреть матч Босния и Герцеговина – Украина

Трансляция матча Босния и Герцеговина – Украина будет доступна в эфире местных телеканалов Суспильного, кроме OTT-сервисов. В Интернете поединок эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Текстовая онлайн-трансляция матча Босния и Герцеговина – Украина будет доступна на нашем сайте.

Напомним, в случае выхода в финальный турнир Евро-2024 сборная Украины сыграет там в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

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