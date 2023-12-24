Босния и Герцеговина – Украина: назван стадион, где состоится полуфинал плей-офф отбора на Евро-2024

В случае победы в этом поединке команда Сергея Реброва сыграет за выход на ЧЕ против победителя пары Израиль – Исландия.

Полуфинальный матч плей-офф отбора на Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта 2024 года в городе Зеница на стадионе "Билино Поле".

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

В случае победы над боснийцами команда Сергея Реброва 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" сыграет решающий матч за выход на чемпионат Европы против победителя пары Израиль – Исландия.

Интересно, что на арене в Зенице сборная Украины играла не так давно. 16 ноября 2021 года "сине-желтые" в заключительном матче группового этапа отбора на ЧМ-2022 благодаря голам Александра Зинченко и Артема Довбика обыграли хозяев со счетом 0:2.

Напомним, в случае выхода в финальный турнир чемпионата Европы-2024 сборная Украины сыграет там в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

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