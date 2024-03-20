Босния и Герцеговина – Украина: онлайн-трансляция матча плей-офф отбора на Евро-2024

Победитель этого поединка сразится за выход на чемпионат Европы с триумфатором пары Израиль – Исландия.

В четверг, 21 марта, сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф отбора к Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

Игра состоится на стадионе "Билино Поле" в боснийском городе Зеница. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Победитель матча Босния и Герцеговина – Украина в финале плей-офф за выход на чемпионат Европы 26 марта сыграет против триумфатора пары Израиль – Исландия.

Отметим. что в случае выхода в финальный турнир Евро-2024 сборная Украины сыграет там в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка Босния и Герцеговина – Украина.