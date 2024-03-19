Босния и Герцеговина – Украина: стало известно, кто будет судить матч плей-офф отбора на Евро-2024

Полуфинальный матч плей-офф отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина рассудит немецкая бригада рефери во главе с Феликсом Цвайером.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

На линиях Цвайеру будут помогать Штефан Лупп и Марко Ахмюллер. Обязанности резервного арбитра будет выполнять Даниэль Зиберт. За систему VAR будет отвечать Бастиан Данкерт, его помощником станет Кристиан Дингерт.

Отметим, что Цвайер уже работал на матче между украинцами и боснийцами в 2021 году в рамках отбора на ЧМ-2022. Тот поединок на "Арене Львов" закончился со счетом 1:1.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта в городе Зеница на стадионе "Билино Поле". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Если сборная Украины победит боснийцев, то 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" сыграет решающий матч за выход на чемпионат Европы против победителя пары Израиль – Исландия.

Напомним, в случае выхода в финальный турнир Евро-2024 сборная Украины сыграет там в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

Читайте также:

Сборная Украины проведет товарищеский матч с Германией перед стартом Евро-2024: дата и место игры

"Ситуация в Украине – это их проблемы": тренер боснийцев высказался о матче плей-офф отбора Евро-2024

Суперкомпьютер оценил шансы сборной Украины в плей-офф отбора на Евро-2024