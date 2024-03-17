Босния и Герцеговина – Украина: ставки букмекеров на матч плей-офф отбора к Евро-2024

В четверг, 21 марта, сборная Украины встретится с командой Боснии и Герцеговины в полуфинальном матче плей-офф отбора к Евро-2024

Игра состоится на стадионе "Билино Поле" в боснийском городе Зеница. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Прогнозы букмекеров на матч Босния и Герцеговина – Украина

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают украинскую сборную. На победу команды Сергея Реброва в основное время можно поставить с коэффициентом 2,03. Ничья – 3,65. Выигрыш боснийцев по итогам 90 минут матча – 3,85.

На выход украинцев в финал плей-офф принимаются ставки с коэффициентом 1,51. Итоговый успех балканцев – 2,69.

Победитель матча Босния и Герцеговина – Украина в финале плей-офф за выход на чемпионат Европы 26 марта сыграет против триумфатора пары Израиль – Исландия.

Напомним, в случае выхода в финальный турнир Евро-2024 сборная Украины сыграет там в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

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