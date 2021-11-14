Босния и Герцеговина - Украина: судьбоносный матч отбора ЧМ-2022 доверили арбитру из финала Лиги чемпионов

Босния и Герцеговина - Украина: судьбоносный матч отбора ЧМ-2022 доверили арбитру из финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 16 ноября в городе Зеница.

Стало известно, кто обслужит решающий для сборной Украины матч группового этапа отбора на Чемпионат мира-2022 против команды Боснии и Герцеговины.

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Как сообщает официальный сайт УАФ, на поединке будет работать испанская судейская бригада во главе с Антонио Матео Лаосом.

На линиях ему помогут Пау Норберт Себраин Дэвис и Роберто Диас Перес дель Паломар. Четвертый арбитр - Хосе Луис Мунуэра Монтеро. За систему видеоповторов (VAR) будут отвечать также испанцы: Рикардо де Бургос Бенгоечеа и его ассистент Гильермо Куадра Фернандес.

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Отметим, что Антонио Матеу Лаос судил последний финал Лиги чемпионов, в котором "Челси" победил "Манчестер Сити". Также известный 44-летний рефери был признан лучшим судьей испанской Ла Лиги по итогам прошлого сезона.

У украинских болельщиков также остались приятные воспоминания об этом арбитре, ведь именно он обслуживал памятный матч квалификации Евро-2020, когда сборная Украины во Львове разгромила Сербию со счетом 5:0.

Матч Босния и Герцеговина - Украина состоится во вторник, 16 ноября, на стадионе "Билино Поле" в городе Зеница. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию игры.

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Перед последним туром сборная Украины с 9 очками занимает третье место группы D, отставая от Финляндии на 2 балла. Босния и Герцеговина (7 пунктов) после поражения от финнов (1:3) потеряла все шансы пробиться на мировое первенство.

потеряла все шансы пробиться на мировое первенство. Франция (15 очков), поиздевавшись над Казахстаном , обеспечила себе первое место и прямую путевку на мундиаль.

, обеспечила себе первое место и прямую путевку на мундиаль. Обладатель второго места определится по итогам заключительного тура в заочной борьбе Украины и Финляндии. Что нужно "сине-желтым", чтобы финишировать вторыми и выйти в стыковые матчи, читайте в нашем материале.

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