Босния и Герцеговина — Италия: где смотреть и прогноз букмекеров на финал плей-офф отбора к ЧМ-2026

Сборная Италии по футболу

Во вторник, 31 марта, сборные Боснии и Герцеговины и Италии сразятся в финале плей-офф европейского отбора к чемпионату мира 2026 года.

Поединок состоится на стадионе "Билино Поле" в боснийском городе Зеница. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

В полуфинале боснийцы в серии пенальти одолели Уэльс — 1:1 (пен. 4:2), тогда как итальянцы обыграли Северную Ирландию — 2:0.

Где смотреть матч Босния и Герцеговина — Италия

В Украине поединок Босния и Герцеговина — Италия в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогноз букмекеров на матч Босния и Герцеговина — Италия

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают сборную Италии. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1,54. Ничья — 4,00. Выигрыш боснийцев — 7,00.

На выход итальянцев на Мундиаль принимаются ставки с коэффициентом 1,25. Итоговый успех сборной Боснии и Герцеговины — 4,00.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.