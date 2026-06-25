Босния и Герцеговина обыграла Катар, сохранив шансы на плей-офф ЧМ-2026

Сборная Боснии и Герцеговины / © Associated Press

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Сборная Боснии и Герцеговины победила команду Катара в матче заключительного третьего тура группы B чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "Lumen Field" в американском Сиэтле завершился со счетом 3:1 .

Боснийцы открыли счет на 29-й минуте встречи благодаря голу Керима Алайбеговича. Еще через пять минут автогол оформил вратарь катарцев Махмуд Абунада.

Босния и Герцеговина — Катар / © Associated Press

Босния и Герцеговина — Катар / © Associated Press

Перед перерывом подопечные Хулена Лопетеги сократили отставание в счете — точный удар на 42-й минуте нанес Хасан Аль-Хайдос.

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Босния и Герцеговина — Катар / © Associated Press

Однако во втором тайме команда Сергея Барбареза вернула себе гандикап в два мяча — на 80-й минуте голом отличился Эрмин Махмич.

Босния и Герцеговина — Катар / © Associated Press

В другом матче третьего тура этого квартета Швейцария победила Канаду (2:1).

Швейцария (7 очков) заняла первое место в группе B и вышла в плей-офф. Канада (4 балла) финишировала второй и также гарантировала себе участие в 1/16 финала.

У Боснии и Герцеговины (4 пункта) есть хорошие шансы попасть в плей-офф с третьей позиции — боснийцам нужно попасть в список восьми лучших третьих мест. Катар (1 очко) стал последним и завершил выступления на Мундиале.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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