Босс "Реала" называл Роналду "имбецилом": в испанском футболе разгорелся громкий скандал

В руки СМИ попали записи девятилетней давности, где Флорентино Перес оскорбляет Криштиану и Жозе Моуринью.

В испанском футболу разгорелся серьезный скандал. Газета El Confidencial опубликовала аудиозаписи с оскорбительными высказываниями президента "Реала" Флорентино Переса в адрес бывшего форварда "сливочных" Криштиану Роналду, а также тогдашнего главного тренера Жозе Моуринью.

Запись была сделана в октябре 2012 года, но в СМИ она попал только сейчас.

"Роналду сумасшедший. Этот парень - имбецил, больной человек. Вы думаете, что Роналду нормальный, но это не так, иначе он бы так себя не вел. Последняя глупость, которую он сделал, и это видел весь мир... Как думаешь, зачем он это сделал?" - говорит Перес на записи.

Говоря о "глупости", Перес подразумевает заявление, которое Роналду сделал в сентябре 2012 года. После матча с "Гранадой" Криштиану сказал, что не празднует голы, потому что несчастлив в мадридском клубе, и руководство "Реала" знает, почему он так себя чувствует.

Также на аудиозаписи Перес говорит, что не может контролировать Роналду и Моуринью.

"Моуринью и Роналду - ребята с ужасным его, они оба испорчены. И Моуринью, и Роналду не видят реальность. Оба могли бы заработать еще больше, если бы были другими. Два ненормальных. Мы говорим об огромных деньгах, ведь это имиджевые права. У них такие лица, манера, которые не нравятся никому. Это антиреклама!" - говорит Перес.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. За это время он успел сыграть за Королевский клуб 438 матчей, в которых отличился 450 раз. С мадридцами он одержал 2 победы в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании. Также он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, трижды - Кубок Европы и 2 раза Суперкубок Европы.

Моуринью возглавлял "Реал" с 2010-го по 2013 год. С ним "сливочные" выиграли по разу чемпионство, Кубок и Суперкубок Испании.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку