Ботурчук установила рекорд Украины по количеству медалей на Паралимпиадах в легкой атлетике

Во французской столице Оксана завоевала 11-ю в карьере награду на Паралимпийских играх.

Украинка Оксана Ботурчук установила национальный рекорд по количеству выигранных медалей на Паралимпийских играх в легкой атлетике.

В шестой соревновательный день Паралимпиады-2024 в Париже она вместе с гайдом Никитой Барабановым завоевала "бронзу" в беге на 400 метров (класс Т12).

Украинка финишировала третьей с результатом 55,67 секунды. Паралимпийской чемпионкой стала Омара Дюран Элиас с Кубы (53,59 секунды), а "серебро" взяла представительница Ирана Агар Сафарзаде Гахдериани (55,39 секунды).

Для Ботурчук это 11-я в карьере медаль на Паралимпийских играх. Свою первую награду Оксана завоевала еще на Играх-2008 в Пекине – "золото" в беге на 100 метров.

Таким образом, Ботурчук стала самой титулованной украинской легкоатлеткой в истории Паралимпийских игр. Оксана – единственная представительница Украины в этом виде спорта, кому удалось завоевать 11 медалей на Паралимпиадах. До этого она делила первое место по количеству наград с Виктором Павликом (10).

На данный момент в копилке сборной Украины на нынешних Паралимпийских играх уже 36 медалей – 5 золотых, 12 серебряных и 19 бронзовых. Наша команда занимает десятое место в медальном зачете и идет пятой по количеству выигранных наград.

Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября. Украину представляют 140 атлетов, которые соревнуются в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

Напомним, на предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

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