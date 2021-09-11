"Бой был эмоционально тяжелым": украинец Сиренко рвется на ринг после сокрушительной победы над россиянином

Супертяжеловес Владислав Сиренко доволен результатом своего поединка с россиянином Александром Устиновым.

Непобежденный украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко прокомментировал свою победу над россиянином Александром Устиновым, которую он одержал 10 сентября во время вечера бокса в Париже. Наш соотечественник нокаутировал российского ветерана уже в первом раунде.

"Бой получился очень быстрым. Я не настраивался именно на такой бой, но так получилось. Я доволен. Доволен, что этот бой уже закончился, потому что он был для меня эмоционально тяжелым. Получилось провести удачную комбинацию, и бой завершился. Эту комбинацию мы отрабатывали до боя, в тренировочном лагере. Даже в раздевалке мы делали такие наработки, мы знали, что или левый боковой, или такой вот правый боковой может достичь своей цели.

Мы до последнего не понимали, буду ли я драться или не буду. Когда Устинова выпустили и забрали из аэропорта, только тогда уже выдохнули и поняли, что все хорошо - бой состоится. А так я тоже сидел в недоумении: буду ли я драться или нет? Много трудностей из-за этого было.

Я доволен тем, что довольна моя команда и мой тренер. Сейчас мы отдохнем, проанализируем свое будущее. Поймем, куда мы хотим двигаться, что мы хотим делать. Думаю, что в ближайшее время я снова выйду в ринг.

Я, наверное, впервые побывал на событие такого уровня. Я не ожидал, что во Франции так любят бокс и так поддерживают спортсменов. Было очень круто и классно", - заявил украинский боксер.

26-летний Сиренко остается непобедимым на профессиональном ринге. Для него эта победа стала 18-й в карьере (15 - нокаутом). В предыдущем поединке Владислав нокаутировал двоюродного брата форварда мадридского "Реала" Карима Бензема Невфеля Уату.

двоюродного брата форварда мадридского "Реала" Карима Бензема 44-летний Устинов провел на профессиональном ринге 42-й поединок: одержал 36 побед и потерпел 5 поражений. Предыдущий его бой против американца Террела Джамала Вудса завершился вничью.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, тренер Сиренко раскрыл планы на бой против Устинова.

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