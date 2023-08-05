Бой Джошуа с "Похитителем трупов" официально отменен: скандальная причина

Диллиан Уайт провалил допинг-тест перед поединком с именитым соотечественником.

Бой между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Диллианом Уайтом не состоится.

Об этом официально сообщила промоутерская компания Matchroom Boxing.

Причиной отмены поединка между британцами стал проваленный тест Уайта на допинг.

"Сегодня VADA проинформировала Matchroom, Ассоциацию боксерских комиссий и Британский боксерский совет по контролю, что Диллиан Уайт вернул неблагоприятные аналитические выводы в рамках случайного антидопингового протокола.

В связи с этой новостью бой будет отменен и будет проведено полное расследование. Дополнительная информация о событии будет позже" – говорится в сообщении.

Бой Джошуа — Уайт должен был состояться 12 августа на арене О2 в Лондоне.

Отметим, что Джошуа и Уайт уже встречались в ринге в 2015 году. Тогда Энтони выиграл техническим нокаутом в 7-м раунде.

В начале апреля 2023 года Энтони успешно вернулся в ринг после двух подряд поражений от украинца Александра Усика. Британец единогласным решением судей победил американца Джермейна Франклина.

В послужном списке 33-летнего Джошуа 25 побед (22 – нокаутом) и три поражения.

На счету 35-летнего Уайта 29 побед (19 – нокаутом) и три поражения. В своем последнем бою "Похититель трупов" в ноябре прошлого года разделенным решением судей победил того же Франклина.

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