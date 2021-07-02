Бой фаворитов Евро-2020: Италия осилила Бельгию и прорвалась в полуфинал

В полуфинале команда Роберто Манчини сыграет против испанцев.

Сборная Италии победила национальную команду Бельгии в матче 1/4 финала Евро-2020 и вышла в полуфинал турнира. Поединок на стадионе "Арена Мюнхен" завершился со счетом 2:1 в пользу "Скуадры адзурры".

Итальянцы имели первый момент на 13-й минуте. Леонардо Бонуччи переправил мяч в сетку после подачи со штрафного, но арбитр решил пересмотреть эпизод на VAR и отменил этот гол.

Подопечные Роберто Манчини вышли вперед на 31-й минуте. Марко Верратти перехватил мяч после ошибки защитника, а Николо Барелла ворвался в штрафную и пробил в угол.

Associated Press

Довольно быстро Италия удвоила преимущество - Лоренцо Инсинье невероятным ударом поразил верхний угол.

Associated Press

Еще до перерыва бельгийцы сократили отставание. Джованни Ди Лоренцо толкнул в спину Жереми Докю, а Ромелу Лукаку хладнокровно реализовал пенальти.

Associated Press

Во втором тайме бельгийская команда давила на ворота итальянцев, однако забить и перевести игру в овертаймы так и не сумела. Подопечные Манчини подтвердили статус одного из фаворитов континентального первенства.

В полуфинале Италия сыграет против Испании, которая в другом четвертьфинале в серии пенальти победила Швейцарию .

. Поединок Италия - Испания состоится 6 июля на арене "Уэмбли" в Лондоне.

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